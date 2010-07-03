В МВД проверяют сообщение об изнасиловании женщины в ресторане на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании женщины в одном из ресторанов в центре столицы.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник, 17 июня, на улице Арбат, пишет сайт "Комсомольской правды". 32-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина подкараулил ее в туалете, после чего изнасиловал. Ведется розыск злоумышленника.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО. Инцидент произошел в Троицке. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце апреля в московском ресторане бармен пытался изнасиловать кальянщицу. В полицию обратилась 19-летняя девушка. Она сообщила, что 25-летний бармен подмешал ей что-то в бокал, после чего она отключилась. Когда девушка очнулась, бармен пытался ее изнасиловать.

