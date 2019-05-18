Движение около Песчаного путепровода перекрыто из-за ДТП

Фото: Агентство "Москва"

Движение в районе Песчаного путепровода в сторону Ленинградского проспекта перекрыто из-за аварии, сообщается в микроблоге транспортного комплекса столицы в Twitter.

Там столкнулись два автомобиля. Движение троллейбусов № 59 и 61 затруднено. По информации Мосгортранса, по этим маршрутам курсируют компенсационные автобусы.

Кроме того, в районе дома 42 на Нахимовском проспекте было затруднено движение троллейбусов в связи с повреждением контактных сетей. Там также запустили компенсационные автобусы. Сейчас троллейбусы вновь работают.

Ранее сообщалось о затруднениях на улице Народного Ополчения. Причина – падение опоры освещения на проезжую часть.