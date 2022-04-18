В Минздраве рассказали о состоянии женщины, отравившейся газом на комбинате в Бурятии

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Женщина, получившая отравление при выбросе газа на Селенгинском целлюлозно-бумажном комбинате в Бурятии, госпитализирована в реанимацию. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава сообщает "Интерфакс".

"Состояние пациентки удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что медработники оказывают пострадавшей необходимое лечение, в дальнейшем она будет переведена в терапевтическое отделение.

17 апреля на территории СЦКК обнаружили тела двух мужчин и трех женщин. По данным следствия, гибель пяти работников предприятия была вызвана концентрацией неизвестного газа, возникшей на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров с производственными стоками.

Женщине, которая сейчас находится в больнице, удалось самостоятельно покинуть помещение, однако из-за действия токсичных веществ ей потребовалась врачебная помощь.

Было возбуждено дело по уголовной статье, предусматривающей наказание за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более человек. Проверку по факту ЧП организовала местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что выброс газа с последующим возгоранием произошел на месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Погибших нет, при этом пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу с ожогами.

