В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество людей, которые скончались от COVID-19 в столице, увеличилось со 148 до 176. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Уточняется, что среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. Скончались 28 пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирус.

В столичном штабе рассказали, что у 37-летнего пациента установили диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого".

"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет", – добавили в ведомстве.

Москвичам напомнили о важности неукоснительного соблюдения режима самоизоляции в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в городе.



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С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения. Разрешение нужно для поездок на личном и общественном транспорте.

Недавно сообщалось, что десятки тысяч жителей столицы воспользовались новыми формами для выдачи пропусков.