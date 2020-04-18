В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

18 апреля, 22:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество людей, которые скончались от COVID-19 в столице, увеличилось со 148 до 176. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Уточняется, что среди умерших пациенты от 30 до 93 лет. Скончались 28 пациентов, у которых ранее подтвердился диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирус.
В столичном штабе рассказали, что у 37-летнего пациента установили диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого".
"Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет", – добавили в ведомстве.
Москвичам напомнили о важности неукоснительного соблюдения режима самоизоляции в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции в городе.
В столице начали проверку цифровых пропусков
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения. Разрешение нужно для поездок на личном и общественном транспорте.
Недавно сообщалось, что десятки тысяч жителей столицы воспользовались новыми формами для выдачи пропусков.
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