Полиция составила акт на открывших аварийный люк пассажиров UTair

Акт о нарушении правил поведения на борту составили в отношении пассажиров, которые накануне открыли аварийный люк во время инцидента с самолетом UTair Москва − Махачкала. При запуске двигателя порыв ветра спровоцировал выброс пламени из силовой установки, и это вызвало беспокойство у людей, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Как подчеркнули в UTair, в соответствии с правилами воздушных перевозок, пассажиров отправили в Махачкалу другим бортом. Он вылетел из Москвы в тот же день в 19:21 − с задержкой в 2 часа 46 минут.
"Полиция составила акт о нарушении правил поведения на борту воздушного судна в отношении трех пассажиров", − сказано в сообщении авиакомпании. Уточняется, то речь идет о двух мужчинах, открывших аварийный люк, и женщине.
Вечером 17 апреля очевидцы сообщили, что во Внукове у самолета, который должен был вылететь в Махачкалу, загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали. В Utair заверили, что ситуация была штатной, воздушное судно полностью исправно и пассажирам ничто не угрожало.
Представители авиаперевозчика рассказали, что несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Затем они вернулись в салон по просьбе экипажа.
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