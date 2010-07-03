Мужчину арестовали после смерти несовершеннолетней от наркотиков

В Москве арестовали 28-летнего мужчину после смерти девушки-подростка от употребления наркотиков-опиатов. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.
"По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – приводит ее слова Агентство "Москва".
16 апреля в квартире на Черноморском бульваре обнаружили тело 17-летней девушки, которая умерла, предположительно, от отравления наркотиками. Там же находился знакомый умершей – неработающий мужчина 1991 года рождения, которого госпитализировали с отравлением опиатами.
По предварительным данным, мужчина склонил погибшую к употреблению наркотиков, в результате чего девушка умерла. Правоохранители изъяли MDMA и мефедрон.
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