Мужчину арестовали после смерти несовершеннолетней от наркотиков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве арестовали 28-летнего мужчину после смерти девушки-подростка от употребления наркотиков-опиатов. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.

"По ходатайству следствия судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – приводит ее слова Агентство "Москва".

16 апреля в квартире на Черноморском бульваре обнаружили тело 17-летней девушки, которая умерла, предположительно, от отравления наркотиками. Там же находился знакомый умершей – неработающий мужчина 1991 года рождения, которого госпитализировали с отравлением опиатами.

По предварительным данным, мужчина склонил погибшую к употреблению наркотиков, в результате чего девушка умерла. Правоохранители изъяли MDMA и мефедрон.