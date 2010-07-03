Мужчину задержали с двумя канистрами бензина у собора Святого Патрика

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Полиция задержала мужчину, который пришел в собор Святого Патрика в Нью-Йорке с двумя канистрами бензина и двумя бутылками жидкости для розжига.



"Около 19:55 мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами с бензином и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", – говорится в сообщении нью-йоркской полиции в Twitter.

Как сообщает NBC, во время задержания он разлил содержимое емкостей на дверь храма.

Сотрудники полиции допрашивают задержанного. Мужчина утверждает, что просто нес емкости, так как у него закончилось топливо в фургоне. Однако при проверке, его показания не подтвердились.