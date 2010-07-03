Бездомный залез в столичную школу, чтобы согреться

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На юге Москвы сотрудники полиции задержали бездомного, который проник в здание школы, чтобы согреться, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 16 апреля. В школе №978 на Варшавском шоссе был задержан 49-летний гражданин без определенного места жительства. Он проник в образовательное заведение через окно на первом этаже.

Мужчина объяснил, что хотел погреться. Задержанного доставили в отдел полиции.