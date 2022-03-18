Пушкинский музей опроверг избиение мальчика в их здании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В здании Пушкинского музея не избивали мальчика, такого инцидента не было. Об этом ТАСС заявила руководитель отдела по связям с общественностью Государственного музея им. А. С. Пушкина Анна Малыгина.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Москва Ольги Ярославской, мальчик в настоящий момент находится дома. Ярославская отметила, что 9-летнего ребенка ударила женщина.

"По какой причине это произошло – выясняем совместно с правоохранительными органами. Что касается состояния ребенка, то у него диагностированы ушибы", – сказала Ярославская.

Она взяла это дело под свой контроль.

Ранее суд отправил под стражу женщину, которая выбросила новорожденного сына из окна четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Москвичку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьей 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").

