Пушкинский музей опроверг избиение мальчика в их здании

18 марта, 23:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В здании Пушкинского музея не избивали мальчика, такого инцидента не было. Об этом ТАСС заявила руководитель отдела по связям с общественностью Государственного музея им. А. С. Пушкина Анна Малыгина.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Москва Ольги Ярославской, мальчик в настоящий момент находится дома. Ярославская отметила, что 9-летнего ребенка ударила женщина.
"По какой причине это произошло – выясняем совместно с правоохранительными органами. Что касается состояния ребенка, то у него диагностированы ушибы", – сказала Ярославская.
Она взяла это дело под свой контроль.
Ранее суд отправил под стражу женщину, которая выбросила новорожденного сына из окна четвертого этажа на юго-востоке Москвы. Москвичку обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и статьей 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка").
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