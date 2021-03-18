Мошенничество с использованием судебных исполнительных листов пресекли в Москве

10:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Полицейские столицы пресекли мошенничество с использованием судебных исполнительных листов. Задержан 41-летний житель Москвы, сообщается на официальном сайте МВД по городу со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Владимира Васенина.
В ходе задержания и осмотра машины подозреваемого обнаружены, предположительно, боеприпасы и боевое оружие.
Выяснилось, что мужчина под видом руководства коммерческих компаний обращался в судебные органы столицы с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств на сумму до 300 тысяч рублей с различных организаций. В качестве причины указывалось невыполнение ими договорных обязательств.
"По результатам рассмотрения суд принимал решения в пользу истца и выдавал исполнительные листы. После предъявления этих документов в различные банки денежные средства списывались с расчетных счетов потерпевших и перечислялись на счет, указанный злоумышленником", – объяснили в пресс-службе МВД.
В скором времени деньги переводились на расчетные счета подставных компаний, затем мошенник их обналичивал. По информации следователей, сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей.
Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество".
Ранее полиция Москвы предупредила о случаях мошенничества на сайтах для поиска работы. Горожанам напомнили, что следует проверять информацию, представленную также в социальных сетях.
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