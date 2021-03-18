Мошенничество с использованием судебных исполнительных листов пресекли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Полицейские столицы пресекли мошенничество с использованием судебных исполнительных листов. Задержан 41-летний житель Москвы, сообщается на официальном сайте МВД по городу со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Владимира Васенина.

В ходе задержания и осмотра машины подозреваемого обнаружены, предположительно, боеприпасы и боевое оружие.

Выяснилось, что мужчина под видом руководства коммерческих компаний обращался в судебные органы столицы с исковыми заявлениями о взыскании денежных средств на сумму до 300 тысяч рублей с различных организаций. В качестве причины указывалось невыполнение ими договорных обязательств.

"По результатам рассмотрения суд принимал решения в пользу истца и выдавал исполнительные листы. После предъявления этих документов в различные банки денежные средства списывались с расчетных счетов потерпевших и перечислялись на счет, указанный злоумышленником", – объяснили в пресс-службе МВД.

В скором времени деньги переводились на расчетные счета подставных компаний, затем мошенник их обналичивал. По информации следователей, сумма ущерба составила свыше 5 миллионов рублей.

Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество".

Ранее полиция Москвы предупредила о случаях мошенничества на сайтах для поиска работы. Горожанам напомнили, что следует проверять информацию, представленную также в социальных сетях.