Женщина сбила насмерть пешехода на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Волгоградском проспекте в районе заезда на МКАД иномарка, за рулем которой находилась женщина, насмерть сбила пешехода. Инцидент случился в воскресенье, 17 марта.

Как передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автомобиль Volkswagen Touareg сбил мужчину, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу.

"От полученных травм он скончался на месте", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, личность погибшего устанавливают, проводится проверка.