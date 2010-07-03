СК проверяет информацию о сексуальном насилии в театре им. Сац

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку в отношении неизвестного человека, который совершил развратные действия в адрес ребенка 2008 года рождения в детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 17 марта, в столичную полицию обратилась мать девочки. По информации, происшествие случилось в детском театре на проспекте Вернадского.

Сейчас разыскиваются очевидцы произошедшего.