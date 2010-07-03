Мужчине изрезали пах в Щукине

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе Москвы был обнаружен мужчина с ножевым ранением в области паха. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 17 марта. Мужчину с колото-резаным ранением нашли в Тепличном переулке. Он был доставлен в больницу.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

15 марта в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы неизвестный напал на мужчину. Инцидент произошел у одного из жилых домов на Очаковском шоссе. Пострадавший получил ножевое ранение.