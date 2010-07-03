Девушка наплевала на дверь храма в Ростове-на-Дону

Жительница Ростова-на-Дону демонстративно наплевала на дверь храма. Видео ее поступка опубликовано в социальных сетях, сообщает телеканал Москва 24.

Священнослужители и прихожане храма не обиделись на девушку и пообещали, что будут молиться о том, чтобы она "скорее поумнела". Сама героиня ролика принесла извинения, отметив, что поступила так из-за "молодости и невоспитанности".

Между тем инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила, что по данному факту проводится проверка. В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.