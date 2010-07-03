Мужчину убили в подъезде дома на северо-западе столицы

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Мужчина зарезал знакомого в подъезде дома в Хорошево-Мневниках, подозреваемого задержали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело гражданина 1970 года рождения с колото-резаными ранами туловища обнаружили вечером 16 марта на лестничной площадке подъезда дома на улице Генерала Глаголева.

Задержанный – мужчина 1981 года рождения, который во время бытовой ссоры с потерпевшим был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".