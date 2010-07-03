Около 150 тысяч поддельных марок для алкоголя обнаружили в Подмосковье

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Сотрудники полиции изъяли 150 тысяч поддельных федеральных специальных марок на подпольном производстве алкогольной продукции в Подмосковье.

Как сообщила Агентству "Москва" начальник пресс-службы МВД по области Татьяна Петрова, склад с этикеровочными машинами нашли в деревне Ожерелки в городском округе Орехово-Зуево.

В результате операции также было изъято 1,5 тысячи единиц готовой алкогольной продукции, 200 тысяч бутылок стеклотары и необходимая фурнитура для производства.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают поставщиков и фактических собственников поддельного алкоголя, а также мест производства и сбыта продукции.

Ранее эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем продаж алкоголя. Наиболее пьющими в 2018 году оказались Карелия, Ненецкий автономный округ, Магаданская, Московская и Сахалинская области.