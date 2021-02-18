СК установил боевиков, причастных к нападению на правоохранителей в 2000 году

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Трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые в 2000 году были причастны к нападению а пермских правоохранителей в Чечне, установил СК, сообщат "Вечерняя Москва".

"Доказательства причастности трех лиц к преступлению получены в рамках расследования", – говорится на сайте СК РФ.

Уточняется, что указанные лица и иные участники различных незаконных вооруженных формирований общей численностью не менее 200 человек 29 марта 2000 года совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района Чеченской Республики.

Ранее в Ставропольском крае были задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане.