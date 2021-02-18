В Воронеже задержаны сторонники молодежной радикальной группы

09:47
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ пресекли в Воронеже деятельность сторонников молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"ФСБ во взаимодействии с МВД и СК пресечена в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений", – говорится в сообщении.
Как уточняется, у задержанных участников группы обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.
Также стражи порядка нашли в гараже одного из задержанных предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ. Находку отправили на экспертизу.
Ранее правоохранители пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Калужской области. Участники террористической структуры проводили антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем.
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