В Воронеже задержаны сторонники молодежной радикальной группы

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли в Воронеже деятельность сторонников молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ во взаимодействии с МВД и СК пресечена в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений", – говорится в сообщении.

Как уточняется, у задержанных участников группы обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.

Также стражи порядка нашли в гараже одного из задержанных предмет, схожий с минометной миной времен ВОВ. Находку отправили на экспертизу.

Ранее правоохранители пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" в Калужской области. Участники террористической структуры проводили антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение действующей власти насильственным путем.