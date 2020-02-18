Движение на Замоскворецкой линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Кратковременный сбой произошел на южном участке зеленой ветки метро, сообщает твиттер-аккаунт столичной подземки.

В настоящее время поезда на Замоскворецкой линии ходят в штатном режиме. Подробности инцидента не уточняются.

Накануне затруднения возникли на Внуковском направлении МЖД. Аэроэкспрессы, следующие в одноименный аэропорт, выбились из графика. Как стало известно впоследствии, причиной задержки поездов стали технические проблемы.

