Органы соцзащиты проверят семью девочки после ее жалобы на избиение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девочку, которая заявила об избиении отцом, решили пока оставить в больнице, а с родителями поговорят органы соцзащиты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что многодетная семья, членом которой является пострадавшая девочка, ранее не состояла на учете в органах соцзащиты. Кроме того, они не обращались за социальной помощью.

В пресс-службе сообщили, что между девочкой и ее отцом произошел конфликт, в результате чего он толкнул ее.

"Сейчас девочка в больнице, она в безопасности. В ближайшее время наши сотрудники выйдут по месту проживания семьи, поговорят с родителями, посмотрят условия жизни детей и при необходимости окажут помощь и проведут консультации", – отметили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что следователи начали проверку информации по этому делу. В настоящий момент проводится расследование с целью установления всех фактов.

14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело вследствие жалобы двух подростков на избиение их собственными родителями.