Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18 февраля, 14:11

Органы соцзащиты проверят семью девочки после ее жалобы на избиение

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Девочку, которая заявила об избиении отцом, решили пока оставить в больнице, а с родителями поговорят органы соцзащиты, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что многодетная семья, членом которой является пострадавшая девочка, ранее не состояла на учете в органах соцзащиты. Кроме того, они не обращались за социальной помощью.

В пресс-службе сообщили, что между девочкой и ее отцом произошел конфликт, в результате чего он толкнул ее.

"Сейчас девочка в больнице, она в безопасности. В ближайшее время наши сотрудники выйдут по месту проживания семьи, поговорят с родителями, посмотрят условия жизни детей и при необходимости окажут помощь и проведут консультации", – отметили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что следователи начали проверку информации по этому делу. В настоящий момент проводится расследование с целью установления всех фактов.

14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело вследствие жалобы двух подростков на избиение их собственными родителями.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика