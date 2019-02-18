Пожар произошел в квартире на юге Москвы

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Пожар произошел в одной из квартир на верхнем этаже 10-этажного жилого дома в столичном районе Даниловский. Площадь возгорания составила примерно 20 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МЧС России.

По данным МЧС, информация о пожаре поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС в 21:23. Загорелась квартира в доме № 3 на Автозаводской улице. "До прибытия пожарно-спасательных подразделений горевшую квартиру самостоятельно покинул один человек, его осматривают медики", − сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в МЧС, возгорание удалось ликвидировать в 21:41.