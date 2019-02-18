Неизвестные ранили мужчину ножом и украли его машину в Щелкове

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В Щелкове неизвестные ранили мужчину ножом в шею и украли у него автомобиль. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел на Фряновском шоссе. Ранив водителя в шею, злоумышленники похитили его машину марки Hyundai Solaris.

По словам дежурного офицера, чтобы поймать нападавших, полиция объявила план "Перехват".