Семья пострадавшей в "Зарядье" девочки может получить компенсацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семье девочки, пострадавшей в парке "Зарядье", могут выплатить компенсацию. Сейчас специальная рабочая группа выясняет причины инцидента, рассказал Агентству "Москва" руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

В минувшее воскресенье на площадке у входа в кафе парка конструктивная часть уличной скамьи повредила ребенку ногу. Девочке оказали первую помощь, после чего ее на скорой помощи доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Уже вечером воскресенья ребенка отправили домой.

Кибовский отметил, что эксперты обследуют уличные конструкции парка и другие элементы парка. На время экспертизы они огорожены и не эксплуатируются.

Ранее СМИ сообщили, что на ногу девятилетней девочке в "Зарядье" упала бетонная плита. У ребенка диагностирован закрытый перелом. Идет доследственная проверка инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения.