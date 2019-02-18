Школьник на спор ударил полицейского в Москве

В Москве задержали школьника, который ударил сотрудника полиции. В отношении подростка составили административный протокол, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.
Инцидент произошел днем 16 февраля на улице Охотный ряд. Подросток 2001 года рождения ударил сотрудника полиции, который нес службу. Старшему сержанту потребовалась медицинская помощь.
Полицейские составили на молодого человека протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).
На допросе школьник признался, что ударил правоохранителя из-за проигранного друзьям спора. Установлено, что все подростки являются учащимися одной из московских школ. В полиции отметили, что родителей школьников проверит по факту неисполнения ими своих обязанностей.
3 февраля на бульваре Яна Райниса в Москве мужчина 1974 года рождения напал с ножом на полицейского, находившегося в свободное от службы время. Правоохранитель получил ножевое ранение и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.
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