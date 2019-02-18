Из "Леруа Мерлен" в Москве эвакуировали более 1,5 тысячи человек

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Более 1,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Леруа Мерлен" в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

В администрацию магазина поступило анонимное сообщение о якобы заложенном на его территории взрывном устройстве. На место происшествия прибыли экстренные службы. Всех посетителей и персонал торгового дома вывели из здания.

Ранее полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб выехали к торговым центрам на Кронштадском бульваре и улице Генерала Берзарина, чтобы проверить информацию об угрозах взрывов. О том, что в нескольких ТЦ заложены бомбы, стражам порядка сообщил неизвестный. По действующему порядку полицейские обязаны проверять все подобные звонки анонимов.

За последние недели неизвестные несколько раз сообщали о минировании торговых центров и других объектов. Однако каждый раз сведения не подтверждались.