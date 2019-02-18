Мужчина до смерти избил знакомого в квартире на северо-западе Москвы

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Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине в квартире в Северном Тушино, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев, дом 9.

Прибывшие на место происшествия сотрудниками полиции обнаружили тело 61-летнего мужчины с раной лобно-височной области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина 1991 года рождения.

Выяснилось, что после распития спиртных напитков произошла ссора. В результате подозреваемый руками и ногами нанес множественные удары в область туловища и головы потерпевшего, от который тот скончался.

15 февраля сотрудники полиции задержали 28-летнего москвича по подозрению в избиении до смерти своей матери.