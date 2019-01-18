Бухгалтера в Москве задержали за кражу 25 млн рублей у работодателей

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Бухгалтера двух фирм в Москве задержали за присвоение денег работодателей. Ущерб оценивается в 25 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрия Титова.

В правоохранительные органы обратились представители компаний по продаже дверей. С их счетов пропали крупные суммы денег. По подозрению в присвоении средств была задержана 45-летняя бухгалтер. Предварительно установлено, что женщина делала переводы на свои счета, открытые в разных банках.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".