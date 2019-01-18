Движение на шоссе Энтузиастов восстановили

Фото: телеканал Москва 24

Движение на шоссе Энтузиастов в область полностью восстановлено, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Ранее на магистрали в районе строения 56Ас2 произошло ДТП с автобусом. Автомобилистов просили объезжать участок по Щелковскому шоссе и Северо-Восточной хорде.

Движение на шоссе Энтузиастов в область полностью восстановлено. — ЦОДД (@gucodd) 18 января 2019 г.



Задерживались автобусы № 125, 141, 214, 702 и троллейбусы № 30, 53. Пассажирам общественного транспорта рекомендовали пересесть на трамваи № 24, 34, 36, 37, 38.