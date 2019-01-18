Движение на шоссе Энтузиастов перекрыли из-за ДТП

Фото: телеканал Москва 24

На шоссе Энтузиастов перекрыли движение из-за ДТП с автобусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД. Ограничение действует на всех полосах в сторону области.

Авария произошла в районе строения 56Ас2. Автомобилистов просят объезжать участок по Щелковскому шоссе и Северо-Восточной хорде.

Также уточняется, что задерживаются автобусы № 125, 141, 214, 702 и троллейбусы № 30, 53. Пассажирам общественного транспорта рекомендуют пересесть на трамваи № 24, 34, 36, 37, 38.

