Около 80 человек вывели из столичной спортшколы после задымления

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Задымление в спортивной школе на юго-востоке столицы привело к эвакуации около 80 человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Учреждение, в котором произошло ЧП, находится на Некрасовской улице. По тревоге здание покинули 10 сотрудников и 70 учеников.

К месту случившегося уже приехали сотрудники МЧС. Сейчас они проводят проверку.