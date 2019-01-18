СК объявил награду за поимку убийцы 30 пенсионерок

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Следственные органы объявили вознаграждение в размере трех миллионов рублей за информацию, которая поможет поймать мужчину, подозреваемого в серии убийств пенсионерок, сообщает РИА Новости.

Преступления совершались в 2011–2012 годы в Татарстане, а также на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Всего были убиты более 30 человек. Во всех случаях жертвами преступления были одинокие женщины от 75 до 90 лет, проживающие в "хрущевках".

Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их. При этом следствие полагает, что для преступника похищение их имущества не было приоритетным.

Следствие установило, что подозреваемый – мужчина в возрасте от 20 до 35 лет, ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения, при этом физически развит. Также специалисты выяснили, что преступник – городской житель, вырос в неполной семье, имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, а также среднее образование.

Сейчас преступления остаются нераскрытыми, однако поиски злоумышленника продолжаются. В материалах дела имеется видеозапись с изображением потенциального преступника, попавшего на камеры видеонаблюдения, а также его фоторобот, составленный свидетелем.

Тому, кто поможет поймать преступника, обещают вознаграждение. Также следствие гарантирует конфиденциальность всем обратившимся с помощью.