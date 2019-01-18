СК начал проверку после гибели женщины от падения снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Следователи начали проверку по факту смерти женщины в результате падения снега с крыши дома, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел днем в 18 января Танковом проезде. С крыши дома на проходившую возле него женщину упал снег. От полученных повреждений она скончалась на месте.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. В рамках проверки они дадут правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании и другим лицам, ответственным за уборку льда с крыши указанного дома.

В пресс-службе ЮВАО подчеркнули, что сотрудник ГБУ "Жилищник" пытался оставить женщину, когда она перешла заграждение. Однако та проигнорировала помощь дворника. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.