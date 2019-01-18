В Краснодаре задержали мужчину, угрожавшего взорвать газовый баллон

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Сотрудники полиции в Краснодаре задержали мужчину, который угрожал взорвать газовый баллон в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение об инциденте в поселке Лорис поступило в диспетчерскую службу утром в 10:30. 41-летний мужчина заперся в своей квартире в пятиэтажном доме и заявил, что готов устроить взрыв. Здание и территорию вокруг дома оцепили, жителей эвакуировали.

Полицейским в результате штурма удалось задержать нарушителя, в его квартире действительно обнаружили газовый баллон. По информации местных изданий, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

