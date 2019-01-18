Мужчина устроил стрельбу в клинике во время ссоры с женой

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Житель Щербинки устроил стрельбу в косметологической клинике во время ссоры с женой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 16 января в клинике "Роанголи" на улице Врубеля. В ходе конфликта мужчина достал пневматический пистолет и выстрелил в пол.

Через два часа после инцидента мужчину задержали и доставили в ОМВД по району Сокол. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".