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14:36

В префектуре САО опровергли обрушение облицовочной плитки жилого дома

происшествия

14:36

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В префектуре САО заявили, что информация об обрушении облицовочной плитки жилого дома не соответствует действительности. Об этом сообщила Агентству "Москва" глава пресс-службы префектуры Марина Копылова.

По ее словам, угрозы обрушения плитки в доме № 37 в 4-м Вятском переулке нет. Сотрудники управы осмотрели фасад дома и выявили смещение фрагмента облицовочного покрытия, рассказала Копылева. Она уточнила, что речь идет о фрагменте плитки размером 20 на 30 сантиметров.

"В настоящее время завершаются работы по приведению в надлежащее техническое состояние фасада", – добавила представитель префектуры. Она пообещала, что ремонтные работы завершат в кратчайшие сроки.

Ранее СМИ сообщили об угрозе обрушения части облицовочной плитки на фасаде жилого дома в САО.

происшествия

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