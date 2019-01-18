В префектуре САО опровергли обрушение облицовочной плитки жилого дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В префектуре САО заявили, что информация об обрушении облицовочной плитки жилого дома не соответствует действительности. Об этом сообщила Агентству "Москва" глава пресс-службы префектуры Марина Копылова.

По ее словам, угрозы обрушения плитки в доме № 37 в 4-м Вятском переулке нет. Сотрудники управы осмотрели фасад дома и выявили смещение фрагмента облицовочного покрытия, рассказала Копылева. Она уточнила, что речь идет о фрагменте плитки размером 20 на 30 сантиметров.

"В настоящее время завершаются работы по приведению в надлежащее техническое состояние фасада", – добавила представитель префектуры. Она пообещала, что ремонтные работы завершат в кратчайшие сроки.

Ранее СМИ сообщили об угрозе обрушения части облицовочной плитки на фасаде жилого дома в САО.