Убийцу внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы

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В Нью-Йорке приговорили к 20 годам лишения свободы Ламара Давенпорта, признанного виновным в убийстве актрисы И'Дины Хайнс, являвшейся приемной внучкой актера Моргана Фримана, сообщает ТАСС.

Суд установил, что 33-летний Давенпорт, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, убил свою 33-летнюю подругу Хайнс около многоквартирного дома в районе Вашингтон-Хайтс.

По показаниям свидетелей, мужчина напал на свою подругу с ножом и нанес ей многочисленные ранения. Убийство произошло на религиозной почве.

7 мая 2018 года суд штата Нью-Йорк признал Давенпорта виновным в непредумышленном убийстве первой степени.