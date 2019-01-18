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11:26

Гражданина Испании обокрали в съемной столичной квартире

происшествия

11:26

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Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

В Москве сотрудники полиции начали проверку заявления гражданина Испании, который утверждает, что арендодатель присвоил себе 20 тысяч евро, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, заявление поступило в полицию 17 января. Мужчина сообщил, что снимает квартиру на улице Серафимовича, и что собственник жилья присвоил 20 тысяч евро. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что гражданку России Викторию Галинову, которую обвиняют в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств с использованием служебного положения, экстрадировали из Королевства Бахрейн по требованию Генпрокураторы России.

происшествия

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