В Москве задержан полицейский по подозрению в организации незаконной миграции

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Сотрудник полиции по району Бирюлево Западное задержан по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом со ссылкой на столичное МВД сообщает Агентство "Москва".

Майора полиции уволят из органов по отрицательным мотивам, а его начальников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В начале декабря в Москве за получение взятки в размере 15 миллионов рублей задержали сотрудника Управления экономической безопасности столичной полиции и начальника отдела Главного управления собственной безопасности МВД. За эту сумму полицейский согласился прекратить проверку. Было возбуждено уголовное дело.