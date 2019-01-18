Со стоянки аэропорта Внуково угнали Lexus за семь миллионов

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Со стоянки в аэропорту Внуково у женщины угнали автомобиль Lexus LX 570 стоимостью 6,8 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на столичное МВД сообщает Агентство "Москва".

Женщина сообщила об угоне в четверг, 17 января. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее на севере Москвы угнали автомобиль Range Rover стоимостью около четырех миллионов рублей.