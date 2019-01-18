В Чехии горнолыжников снимали с подъемника с помощью вертолетов

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В Чехии из-за аварии на подъемнике спасателям пришлось эвакуировать людей из кабинок при помощи двух вертолетов, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг вечером в районе поселка Червена вода в Орлицких горах. Подъемник, в кабинах которого находилось 70 человек, остановился после падения на него дерева.

Спасательная операция длилась около 3 часов. Никто из застрявших на подъемнике горнолыжников и сноубордистов не пострадал. Некоторые только немного замерзли, хотя в открытых кабинках транспорта работал подогрев.

После аварии фуникулер некоторое время функционировать не будет. Специалисты проведут тщательный техосмотр и ремонт.

Ранее сообщалось, что работа столичной канатной дороги от Воробьевых гор до "Лужников" была приостановлена из-за кибератаки на компьютерные серверы. Сотрудники канатного транспорта приняли решение приостановить движение и оперативно высадили людей на станциях.