Пожар произошел в автосервисе на севере столицы

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Возгорание произошло в здании автосервиса на севере столицы в районе Восточное Дегунино. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Как уточняется, в пятницу утром произошло возгорание деревянных конструкций по адресу: Керамический проезд, дом 8а. Горели личные вещи и оборудование в отдельно стоящем здании, в котором расположен автосервис.

В тушении пожара были задействованы несколько расчетов спасателей и 10 единиц техники. Специалистам удалось локализовать возгорание. Данных о пострадавших нет.