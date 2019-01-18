В Москве из автомобиля Mercedes украли коробку с вином

Неизвестный похитил коробку с вином из салона автомобиля, припаркованного на одной из московских улиц. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, 16 января с заявлением о краже в отделение полиции в Тверском районе столицы обратился мужчина.
Он сообщил, что неизвестный разбил стекло в его автомобиле Mercedes. Похитив из салона коробку с вином, стоимостью 10 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Москве в одном из заведений популярного ресторана фаст-фуда обокрали преподавателя латиноамериканских танцев из Бразилии.
Полиция уже задержала подозреваемого, он находится под подпиской о невыезде.
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