Московские врачи восстановили зрение двухлетней девочке из Сирии

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Двухлетней девочке из Сирии провели успешную операцию на сетчатке глаз. За ее жизнь и зрение ребенка боролись лучшие доктора Института детской онкологии и гематологии Центра Блохина, сообщает Агентство "Москва".

Мария Махмуд с редким заболеванием – ретинобластомой – проходила лечение в клинике Алеппо и больницах Дамаска, но оно не принесло результатов. Родители обратились в российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой оказать помощь в лечении ребенка.

Пациентку доставили в Москву. Девочке провели операцию по удалению опухоли и пораженного болезнью глаза, заменив его современным протезом. Это позволило спасти жизнь ребенку и восстановить зрение на 80%.

Через три месяца прооперированная девочка вернется в Москву на плановое обследование.