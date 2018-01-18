В Монако задержан председатель правления одного из московских банков

18 января, 18:57
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
В Монако задержали бывшего председателя правления одного из столичных банков. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По данным СМИ, речь может идти об экс-председателе правления Инвестиционного торгового банка Владимире Гудкове.
Как сообщили в полиции, в России банкира обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он вместе с несколькими соучастниками организовал куплю–продажу закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям.
В качестве предоплаты со счета банка на счет организации было переведено 500 миллионов рублей. Далее с счета компании-брокера деньги перевели на счет фиктивной организации-эмитента.
Помимо этого, фигуранты заключили кредитные договоры с фиктивными фирмами. Руководителя банка объявили в международный розыск. Ранее его заочно заключили под арест.
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