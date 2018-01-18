Около 500 человек эвакуировали из школы на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Около 500 человек эвакуировали из школы в Обручевском районе столицы.

По предварительным сведениям, там произошло короткое замыкание в электрощите, сообщает Агентство "Москва". Пострадавших в результате случившегося нет.

15 января стало известно, что около 1,5 тысячи человек эвакуировали из общежития МГУ на юго-западе города. Причиной стали данные о возгорании в общежитии аспирантов МГУ по адресу улица Шверника, дом № 19, корпус 2. Однако следов возгорания впоследствии не обнаружили.