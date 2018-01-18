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Москва 24

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Происшествия

18 января, 16:20

СК выяснит, почему выпрыгнувшие из горящей квартиры дети были дома без присмотра

происшествия дети

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи выясняют, почему трое детей остались без присмотра взрослых в квартире в районе Новогиреево, где произошел пожар.

Старший помощник руководителя СК РФ по столице Юлия Иванова рассказала, что детям пришлось выпрыгнуть из окна горящей квартиры на батуты и настилы, сделанные прохожими. По ее словам, входная дверь в квартиру была закрыта. В результате происшествия дети отравились продуктами горения и получили травмы при падении, передает Агентство "Москва".

Одной из потерпевших семь лет, двум другим – 11 и 12 лет. Сестер доставили в больницу. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют причины пожара.

Инцидент произошел днем 17 января на четвертом этаже одного из домов на Свободном проспекте. Жильцы дома, услышав крики о помощи,
растянули под балконом одеяло, чтобы спасти девочек. После прыжка детей госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами. Одного ребенка эвакуировал санитарный вертолет.

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