Еще одно уголовное дело возбудили после ЧП в пермской школе

Второе уголовное дело возбудили из-за инцидента в пермской школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Мотовилихинского района Перми.

По его словам, дело возбудили по статье "Халатность". Ранее по факту ЧП в школе было возбуждено дело "Покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Фигурантам уже предъявлены обвинения. Оба дела расследуются одним следователем.

15 января в школе № 127 в Перми произошла драка с использованием ножей, зачинщиками которой стали два подростка. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Суд арестовал подростков на два месяца.