Еще одно уголовное дело возбудили после ЧП в пермской школе

18 января, 13:23
Второе уголовное дело возбудили из-за инцидента в пермской школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Мотовилихинского района Перми.
По его словам, дело возбудили по статье "Халатность". Ранее по факту ЧП в школе было возбуждено дело "Покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Фигурантам уже предъявлены обвинения. Оба дела расследуются одним следователем.
15 января в школе № 127 в Перми произошла драка с использованием ножей, зачинщиками которой стали два подростка. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Суд арестовал подростков на два месяца.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: