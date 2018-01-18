Зампрокурора застрелил подростка на суде в США

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Заместитель прокурора округа Франклин застрелил 16-летнего подростка на судебном заседании.

Между зампрокурора, обвиняемым по делу подростком и его семьей случился конфликт, сообщает "Газета.ру". Началась драка: подросток напал на правоохранителя и сбил его с ног. Заместитель вынужден был открыть огонь и ранил обвиняемого. Причины конфликта неизвестны.

Подростка госпитализировали, он скончался в больнице. Зампрокурора доставили в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.