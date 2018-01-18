Пермская школа возобновила работу после инцидента

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

Пермская школа №127, в которой в понедельник, 15 января, в результате драки пострадали 15 человек, возобновила работу.

Как сообщает РИА Новости, занятия в школе начались в 8.00 по местному времени. Доступ на территорию открыт, оцепление снято. На входе в школу, помимо привычного охранника, работают представители ЧОП, детей встречает группа педагогов.

15 января в школе № 127 в Перми произошла драка с использованием ножей, зачинщиками которой стали два подростка. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что суд арестовал подростков на два месяца. Подросткам предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору".