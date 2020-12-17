Мужчина угрожает совершить самоубийство на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством в Ярославском районе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В доме 10 на улице Проходчиков мужчина угрожает покончить с собой, об этом сообщил его ребенок", – сказал источник.

По данному адресу выехали пожарные, полиция и медики. Специалисты устанавливают мотивы мужчины.

Ранее сотрудники полиции в Москве смогли предотвратить самоубийство водителя "Газели", которое он хотел совершить после ДТП на Третьем транспортном кольце. Когда сотрудник ГИБДД попросил водителя грузовика предъявить документы, тот заблокировал обе двери и стал грозиться покончить с собой.